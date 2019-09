Il vainc le cancer deux fois et devient millionnaire

LUCKY GUY: "I am a very lucky guy," Stu MacDonald says. "I survived cancer twice and here I am. This is amazing." https://t.co/0vFGWjuzZ0— Local News 8 (@localnews8) September 16, 2019

Chaque semaine, Stu MacDonald se paie un ticket de Megabucks, un jeu de la loterie américaine. Et avant ce traditionnel achat, sa femme lui demande systématiquement avec humour de «prendre le billet gagnant». Mais le 7 septembre dernier, Claudia a oublié de prononcer cette fameuse phrase en voyant son mari se diriger vers un café de la ville de Bend (Oregon). Et ce jour-là, Stu a remporté 4,6 millions de dollars, raconte USA Today.

«Je suis un mec très chanceux», a-t-il déclaré dans un communiqué. Et pour cause: l'Américain a vaincu deux cancers avant de décrocher le jackpot. «C'est incroyable», s'est-il émerveillé. Le couple a choisi l'option du gain immédiat, ce qui lui permet de toucher la moitié de la somme remportée: 2,3 millions de dollars. Après impôt, Stu et Claudia ont pu se mettre la coquette somme de 1,56 million de dollars dans les poches.

(L'essentiel/joc)