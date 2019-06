Les dernières minutes chaotiques de l'hélicoptère

DEVELOPING: helicopter crashed into a building in Midtown Manhattan at 51st and 7th. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash (via @ThingsWendySees) pic.twitter.com/zCowdKvKuL — Cooper Lawrence (@CooperLawrence) 10 juin 2019

Les causes de l'accident d'hélicoptère, survenu sur une tour de 54 étages, alors que la ville de New York était recouverte d'un épais brouillard, n'étaient pas immédiatement connues et faisaient l'objet d'une enquête, a indiqué le maire Bill de Blasio, lors d'un point de presse. «Nous n'avons aucune indication sur un quelconque lien avec le terrorisme», a-t-il déclaré aux journalistes. «Cela aurait pu être bien pire. Dieu merci personne d'autre n'a été blessé dans cet accident absolument sidérant», a-t-il ajouté.

L'accident s'est déroulé non loin de Times Square et de la Trump Tower, sur une tour de bureaux de 54 étages située sur la 7e avenue, entre les 51e et 52e rues, qui abrite notamment le siège américain de la banque française BNP Paribas, qui a été évacuée. L'hélicoptère - un appareil privé de type Agusta A109E, selon l'agence fédérale américaine de l'aviation (FAA) - avait décollé onze minutes plus tôt de l'héliport de la 34e rue.

Une photo diffusée par les pompiers le montre réduit à des débris sur le toit de l'immeuble. Par ailleurs, des témoins ont décrit l'appareil survolant l'East River de façon erratique avant qu'il ne s'écrase. Le maire de New York a indiqué que cela «ressemblait à une série de mouvements intentionnels très erratiques», selon la RTBF.

(L'essentiel/utes/afp)