Fin de l'éruption au Piton de la Fournaise

La fin du phénomène éruptif s'est produite alors que, lundi matin encore, le Piton de la Fournaise a été secoué par près de 200 séismes. L'activité s'est fortement calmée en milieu de journée lundi. «Une forte chute de l'intensité du trémor (NDLR: indicateur de l'intensité de l'éruption) a été observée (...) annonçant la fin de l'éruption en surface», avait annoncé lundi, en début d'après-midi, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

Quelques heures plus tard, le préfet a annoncé le «passage en phase de sauvegarde du dispositif spécifique Orsec du volcan», signifiant la fin du phénomène éruptif. «Aucune hypothèse n'est écartée pour l'instant quant à l'évolution de la situation à venir (arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site, reprise de l'activité plus en aval) compte tenu de la faible durée de l'éruption et des faibles volumes émis», a précisé le préfet, dans un communiqué.

L'éruption, la seconde de l'année, a eu lieu dans l'enclos, la caldeira centrale du volcan. La zone est totalement inhabitée et l'éruption n'a présenté aucun danger ni pour les personnes ni pour les biens. Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des plus actifs au monde. Il s'est réveillé à plus d'une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années.

(L'essentiel/afp)