Les évêques risquent de faire tout capoter

L'opposition a remis en question vendredi soir la poursuite du dialogue avec le gouvernement du président Daniel Ortega, après que les évêques ont refusé de rejoindre la table de négociation en tant que «témoins accompagnateurs». La plateforme d'opposition Alliance civique pour la Justice et la Démocratie (ACJD) qui rassemble entreprises, société civile, paysans et étudiants va se réunir «de manière immédiate» pour «réexaminer la négociation» avec le gouvernement, a annoncé lors d'une conférence de presse M. Carlos Tünnerman, le chef de la délégation de l'ACJD.

Le refus de l'Église de s'asseoir à la table de négociation «est une alerte sur le fait que le dialogue n'est pas bien engagé, qu'il n'y a pas de consensus», a déclaré à l'AFP le politologue José Peraza. Quelques heures auparavant, avant de connaître la décision des évêques catholiques, la délégation de l'opposition avait pourtant jugé positivement l'avancée de la négociation et la «réceptivité» des représentants du gouvernement.

Cinq jours de pourparlers

Six représentants de l'opposition, et autant du gouvernement, ont engagé le 27 février dernier des «négociations» pour chercher une issue à la crise politique qui a fait plus de 325 morts et a plongé le pays dans la récession. Il avait fallu pas moins de cinq journées de pourparlers pour que les deux délégations se mettent d'accord pour, notamment, inviter comme «témoins et accompagnateurs» le président de la Conférence épiscopale, le cardinal et archevêque de Managua Leopoldo Brenes, ainsi que le Pasteur Ulises Rivera, coordinateur des Églises évangéliques du Nicaragua, réputées plus proches du pouvoir.

À l'issue d'une réunion vendredi «en urgence», les évêques ont annoncé qu'ils refusaient d'être «physiquement dans la salle de négociations» et qu'ils se consacreront à leur «mission prophétique» et à «la prière» pour «que le Nicaragua trouve des chemins civilisés et justes pour une solution pacifique» à la crise. Les évangéliques, qui assurent représenter 40% de la population nicaraguayenne, doivent annoncer leur décision samedi au plus tard, a annoncé le Pasteur Rivera. Pour l'heure, seul reste comme «témoin» à la table des négociations le nonce apostolique (ambassadeur du Vatican) Waldemar Stanislaw Sommertag.

(L'essentiel/afp)