Un avocat planifie son propre meurtre mais survit

Les tourments d'Alex Murdaugh, membre d'une lignée d'avocats et de procureurs locaux, défraient la chronique depuis qu'il a découvert, le 7 juin, les corps de sa femme de 52 ans et de son fils de 22 ans devant l'une de leurs propriétés dans la localité d'Islandton. Aucune arrestation n'a eu lieu à ce jour.

Le drame s'était encore intensifié le 4 septembre quand l'avocat de 53 ans a été à son tour attaqué à l'arme à feu, sur le bord d'une route isolée. Blessé à la tête, il a été transféré à l'hôpital et a survécu. Lundi, Alex Murdaugh, tout juste accusé de malversations financières par son cabinet d'avocats, a avoué avoir organisé lui-même cette attaque avec un ancien client, Curtis Edward Smith, 61 ans.

Il a expliqué aux enquêteurs lui avoir donné une arme et lui avoir ordonné de viser la tête. Il a «reconnu avoir planifié d'être exécuté par M. Smith afin que son fils puisse toucher une assurance-vie évaluée à environ 10 millions de dollars», selon des documents judiciaires.

