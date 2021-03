Trump est de retour avec son propre site web

Absent de la Toile depuis que les principaux réseaux sociaux lui ont coupé la parole, Donald Trump est de retour. L’ex-président américain a annoncé le lancement de son site web 45office.com, qui lui permettra de renouer le contact avec ses supporters. Une longue biographie dans le plus pur style trumpien chante les louanges du Républicain, qui a lancé «le mouvement politique le plus extraordinaire de l’histoire, détrônant les dynasties politiques, défaisant l’Establishment de Washington et devenant le premier véritable outsider élu à la présidence des États-Unis.»

Le site propose une dizaine de photos montrant notamment Donald Trump en train de monter à bord d’Air Force One, de saluer le président nord-coréen Kim Jong-Un ou d’embrasser un bébé. La biographie n’évoque pas les deux procès en destitution, l’émeute au Capitole ni non plus les 500’000 morts du Covid-19 aux États-Unis. Le texte mentionne cependant comment «le fléau du coronavirus est arrivé de Chine» et loue l’action de Donald Trump, qui «a agi rapidement et de manière décisive pour interdire les voyages en provenance de Chine et d’Europe, ce qui a sauvé d’innombrables vies».

Inviter les Trump à un événement

Les visiteurs de 45office.com peuvent demander un mot personnalisé du président et de la Première dame, relève CNN. Il est précisé qu’en raison du nombre élevé de demandes, leur traitement peut prendre jusqu’à six semaines. Il est également possible d’inviter les Trump à un événement: les personnes intéressées «doivent indiquer si les médias seront présents et s'il y aura des participants notables».

Depuis l’intrusion du 6 janvier au Capitole, – qui a fait cinq morts et conduit à l’inculpation d’au moins 150 personnes –, l’ex-président était devenu invisible sur le web. Il devrait revenir d’ici deux ou trois mois sur les réseaux sociaux avec une nouvelle plateforme qui attirera «des dizaines de millions» de nouveaux utilisateurs et «redéfinira complètement le jeu», se réjouit Jason Miller, conseiller de longue date de Donald Trump et porte-parole de sa campagne en 2020.

(L'essentiel/joc)