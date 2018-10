Les raids russes en Syrie ont fait 18 000 morts

Les frappes russes en Syrie ont fait plus de 18 000 morts, dont près de 8 000 civils, depuis le début il y a exactement trois ans de l'intervention militaire de Moscou au côté du régime syrien, a affirmé dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). D'après le directeur de cette ONG, Rami Abdel Rahmane, «18 096 personnes ont péri dans des frappes russes en Syrie entre septembre 2015 et septembre 2018, dont 7 988 civils, soit 44% du bilan total». Parmi les victimes figurent également 5 233 combattants du groupe jihadiste État islamique (EI) et 4 875 combattants de divers groupes rebelles, islamistes et jihadistes, selon l'Observatoire, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

Moscou a fourni dimanche des chiffres bien différents. Selon la commission de défense du conseil de la fédération, la Chambre haute du Parlement russe, l'armée de l'air russe a tué 85 000 «terroristes» en Syrie depuis 2015. «Toutes les frappes de l'aviation ont visé et visent encore avec précision les cibles terroristes. En trois ans, des dizaines de milliers de cibles terroristes ont été détruites (entrepôts de munitions, zones fortifiées, points de commandement)», a indiqué le président de la commission de défense, Viktor Bondarev, cité par l'agence Interfax.

Alliée de poids du régime de Damas, la Russie intervient en Syrie depuis le 30 septembre 2015 et a toujours nié avoir ciblé des civils. Dans un rapport publié dimanche, les Casques blancs syriens ont affirmé être intervenus dans des bâtiments utilisés par des civils à la suite de dizaines de raids russes depuis 2015. Ils ont recensé des frappes sur 19 écoles, 12 marchés publics et 20 établissements médicaux, ainsi que sur 21 de leurs centres de secours. L'implication de Moscou dans le conflit syrien a permis de changer drastiquement la donne militaire.

(L'essentiel/afp)