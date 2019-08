Tués dans un accident en sortant de leur mariage

«Cela aurait dû être le genre d'histoire où ils étaient censés vivre heureux pour toujours. Ils étaient tout juste mariés». Kennia Morgan est effondrée. En une dizaine de minutes, l'Américaine est passée du bonheur infini au désespoir le plus total: son fils et sa belle-fille ont trouvé la mort en quittant leur cérémonie de mariage, vendredi à Orange (Texas).

Harley (19 ans) et Rhiannon (20 ans) étaient amoureux depuis leur enfance. Ils s'étaient séparés et remis ensemble plusieurs fois avant de décider de franchir le pas. Après une première cérémonie civile célébrée le 23 août, les deux jeunes gens avaient prévu de se marier en grande pompe en décembre. Le sort en a décidé autrement.

Selon 6 KFDM, le couple venait de quitter le palais de justice et d'entrer sur l'autoroute lorsque son véhicule a été violemment percuté par un pick-up qui tractait une remorque chargée d'un tracteur. Les jeunes mariés n'ont eu aucune chance. L'autre conducteur n'a pas été blessé, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame.

«Ces deux bébés. Tout ce qu'ils voulaient, c'était juste se marier et commencer leur vie. Ils avaient tant de rêves», confie Kennia (à droite sur la photo ci-dessus), qui a assisté à l'accident et qui a essayé de sauver le jeune couple. «J'ai assisté à mon pire cauchemar. Cette image me hantera toute ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Cela ne partira jamais», ajoute la Texane. Elle conclut: «Même si vous êtes fâché, serrez votre famille dans vos bras. On ne sait jamais à quelle vitesse on peut perdre quelqu'un».

(L'essentiel/joc)