Les soldats de l'île des Serpents seraient vivants

Vendredi, on apprenait que des soldats ukrainiens basés sur l'île des Serpents avaient préféré sacrifier leur vie plutôt que baisser les armes face à un vaisseau de guerre russe qui approchait. Dans un échange radio enregistré jeudi, on peut entendre un militaire russe prévenir, pour éviter un bain de sang et des pertes injustifiées: «Je répète, nous sommes un navire militaire russe. Nous vous proposons de vous rendre immédiatement, sinon vous serez bombardés».

Quelques secondes plus tard, un soldat ukrainien répond: «Navire militaire russe: "Allez vous faire foutre!"» Ce sont les derniers mots prononcés sur cette île en mer Noire. Les 13 soldats ukrainiens basés à cet endroit auraient perdu la vie dans le bombardement qui a suivi...

Or, selon le Daily Mail, qui publie des images fournies par le ministère russe de la Défense, les garde-frontières ukrainiens ne seraient pas morts. Ils se seraient rendus et pourraient être détenus comme prisonniers de guerre. De nombreuses photos publiées par la Russie montrent les prétendus soldats. Ils reçoivent de l'eau en bouteille et de la nourriture avant de monter dans un bus.

(L'essentiel)