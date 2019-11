Un trou s'ouvre dans la route, sa voiture disparaît

Plus de peur que de mal pour Vanessa C., une automobiliste brésilienne de 34 ans, et sa fille âgée de 12 ans. Mardi 19 novembre dernier, la femme circulait sur une rue de Flores da Cunha, au sud du Brésil, quand elle n'a pas remarqué un énorme trou qui venait de se former dans la route à la suite du passage d'un camion benne.

Une caméra de surveillance a enregistré toute la scène. On peut y voir la cavité rapidement se former après le passage du poids-lourd, puis la voiture tomber dedans. Vanessa a eu le nez cassé dans l'accident. Elle a dû être hospitalisée. Sa fille n'a pas été blessée. «J'ai juste entendu un bruit, tout était très rapide», a-t-elle témoigné au site Gauchazh.

Secrétaire aux travaux, Almir Zanin a expliqué aux médias que l'accident s'était produit au-dessus d'une vieille galerie réalisée il y a plus de 50 ans et qui achemine maintenant 70% des eaux de pluie de la ville.

(L'essentiel/utes)