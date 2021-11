????#ÚLTIMAHORA Impactantes imágenes grabadas por testigos del asalto en Medellín muestran la violencia con la cual los criminales respondieron a la llegada de la Policía. Los asaltantes dispararon armas automáticas de largo alcance, al tiempo que huían en motos de alto cilindraje. pic.twitter.com/SnpADbppj0 — Webinfomil.com (@Webinfomil) November 4, 2021

Une vingtaine d'hommes encagoulés et lourdement armés ont tenté jeudi à la mi-journée un audacieux braquage dans un quartier aisé de la ville de Medellin (nord-ouest de la Colombie), qui s'est finalement soldé par des échanges de tirs avec la police et l'arrestation de onze suspects. Les braqueurs visaient un dépôt d'or du quartier el Poblado, mais ont été surpris par une patrouille de police, selon d'impressionnantes séquences filmées par les téléphones portables des badauds, vidéos rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux colombiens.

Prenant la fuite à pied ou en montant précipitamment sur une dizaine de motos, les assaillants, certains avec des gilets pare-balles, ont ouvert le feu en pleine rue à l'arme automatique sur les policiers. Il s'agit d'une «tentative de vol par une bande criminelle organisée qui a apparemment préparé son coup pendant des mois», a déclaré à la presse le maire de Medellin, Daniel Quintero. «Ils pensaient qu'ils allaient faire ici "La casa de papel"», a fustigé M. Quintero, en référence à une célèbre série de Netflix contant les exploits d'une équipe de braqueurs.

Como si fuera una película de Hollywood - roban un local comercial en Medellín. Balacera incluida y reacción de los policías#RoboDePelícula. Créditos al ciudadano que hace mera descripción de la escena pic.twitter.com/BRgZp2pkpB — Miguel Á. Castaño B. (@Miguecasta7) November 4, 2021

«Mais non messieurs, ce n'est pas Netflix ici! Que ceci soit un message à tous les criminels», a-t-il ajouté. Onze suspects ont été capturés par la police dans les poursuites qui ont suivi l'assaut. L'un d'eux est blessé et a subi une intervention chirurgicale, selon le maire. La police a interpellé un premier suspect qui faisait le guet devant l'entrepôt visé, a expliqué le général de police Javier Jose Martin au cours d'une conférence de presse.

«À la vue d'une voiture de patrouille, il a pris peur, a prévenu les autres criminels qui se trouvaient à l'intérieur de l'établissement. Ont alors commencé les échanges de tirs», a détaillé le général Martin, précisant que deux policiers avaient été «légèrement blessés». Sept armes à feu, cinq motos, six gilets pare-balles et un véhicule ont été saisis, selon l'officier. La scène a rappelé les pires années du narcoterrorisme à Medellin, lors de la guerre implacable menée par le cartel de Pablo Escobar contre l'État dans les années 1980 et 1990. La criminalité reste aujourd'hui élevée dans la ville de 2,5 millions d'habitants, qui a enregistré 332 meurtres depuis début janvier 2021.

????#ÚLTIMAHORA Una violenta balacera se acabó de presentar en la ciudad de Medellín, cuando varias docenas de criminales armados con fusiles de asalto intentaron robar una fundición de oro en la Avenida Las Vegas. La Policía reaccionó oportunamente capturando a cuatro bandidos. pic.twitter.com/icUmpI8OME — Webinfomil.com (@Webinfomil) November 4, 2021

(L'essentiel/afp)