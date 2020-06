Un homme noir tué de six balles lors d’un contrôle

Le procureur général du New Jersey a rendu publique une vidéo montrant un policier blanc abattre de six balles un homme noir de 28 ans qui n’était pas armé. Une enquête est en cours, selon le Washington Post. Les faits remontent au 23 mai dernier, soit deux jours avant le décès de George Floyd, cet Afro-Américain mort asphyxié lors de son interpellation à Minneapolis (Minnesota).

Maurice Gordon, originaire de l’État de New York, a été arrêté par le sergent Randall Wetzel pour un excès de vitesse. La voiture du jeune homme étant devenue inutilisable, le policier a demandé à l’automobiliste de patienter dans sa voiture de patrouille afin d’être à l’abri du trafic. Pendant une demi-heure, rien de particulier ne s’est produit: Wetzel a pris les documents d’identité de Gordon et appelé une dépanneuse.

Famille outrée

Le policier a proposé au jeune homme de l’emmener chez un concessionnaire et lui a demandé s’il voulait un masque de protection. «Je peux vous déposer où vous voulez», a-t-il dit au conducteur. Après 20 minutes d’attente, Gordon a fini par se détacher et est sorti de la voiture de police. L’officier a crié plusieurs fois «allez dans la voiture!» et les deux hommes ont semblé lutter à côté du véhicule.

Selon le procureur général, Gordon a tenté à deux reprises de s’installer derrière le volant de la voiture de police. La première fois, Wetzel a fait usage de son spray au poivre. La seconde fois, le policier a tiré le jeune homme hors de la voiture et, pendant leur lutte, a fait feu à six reprises.

La famille de la victime a découvert ces images en même temps que le grand public. «Quelle insensibilité. Ils ont ignoré ça pendant deux semaines. En l’absence de médiatisation et de pression sur les autorités du New Jersey pour qu’elles fassent ce qui est juste, à savoir permettre à la famille d’apprendre les circonstances de la mort de M. Gordon, elles ne lui ont même pas donné un jour d’avance», s’insurge William O. Wagstaff III, avocat.

