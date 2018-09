Un candidat brésilien blessé pendant un meeting

Le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, candidat à la présidentielle d'octobre au Brésil, a été attaqué jeudi à l'arme blanche alors qu'il faisait campagne et doit subir une intervention chirurgicale d'urgence, a-t-on appris de source policière et hospitalière. M. Bolsonaro «a reçu un coup de couteau à l'abdomen», a annoncé son fils Flavio, député de l'État de Rio de Janeiro, sur Twitter, mais «ses blessures sont superficielles».

Toutefois, l'hôpital où le député a été admis en urgence a ensuite indiqué que M. Bolsonaro avait été examiné pour «une lésion dans la région de l'abdomen» et qu'il allait être opéré. Des images télévisées ont montré M. Bolsonaro, juché sur les épaules de sympathisants, recevant un coup violent sous le thorax et s'effondrer en arrière avec une grimace de douleur, avant d'être évacué. Il était en pleine campagne, vêtu d'un tee-shirt jaune et saluant la foule dans une rue bondée de la ville de Juiz de Fora, une localité de 700 00 habitants dans l'État du Minais Gerais, à trois heures de route de Rio de Janeiro, quand il a été agressé, un événement rare dans une campagne présidentielle au Brésil.

En tête au premier tour

Un porte-parole de la police militaire de cet État a confirmé l'agression qui a visé le candidat de 63 ans, ajoutant qu'un homme avait été arrêté. Il a précisé que l'auteur de l'attaque, un homme de 40 ans, avait été immédiatement arrêté et qu'il «portait un couteau enveloppé dans un tissu».

M. Bolsonaro, grand admirateur de la dictature militaire (1964-85) et habitué des dérapages racistes, misogynes ou homophobes, arrive largement en tête des intentions de vote du premier tour de la présidentielle (22%). C'est ce qu'a indiqué le premier sondage réalisé après l'invalidation de la candidature de l'ex-président Lula, jusque-là grand favori malgré sa condamnation à plus de 12 ans de prison pour corruption. M. Bolsonaro, du petit Parti social libéral (PSL), serait toutefois battu par la quasi totalité de ses adversaires au deuxième tour, selon l'enquête d'opinion publiée tard mercredi.

Outro ângulo do momento em que Bolsonaro é esfaqueado em Juiz de Fora. Assista: pic.twitter.com/5AdQhBw85w — Jornal Extra (@jornalextra) 6 septembre 2018

As informações que tenho são preliminares e neste tipo de situação sempre há muita notícia desencontrada.



Mas chegou a mim que Jair Bolsonaro foi esfaqueado num evento em MG, mas está fora de risco de morte. Peço que orem por ele e sabendo de algo mais publico aqui — Eduardo Bolsonaro 1720 (@BolsonaroSP) 6 septembre 2018

(L'essentiel/afp)