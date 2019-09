Menottée à 6 ans parce qu'elle est en crise

Scène surréaliste, jeudi dernier, dans une école primaire d'Orlando (Floride). Une petite fille de 6 ans a été arrêtée par le policier de l'établissement, menottée, placée en garde à vue et mise en examen pour coups et blessures. Il était reproché à Kaia d'avoir piqué une crise et donné des coups de pied à un membre du corps enseignant. L'enfant a été emmenée vers un centre de détention juvénile, à plus de 12 kilomètres de son école. Là-bas, on a relevé ses empreintes digitales et effectué sa photo d'identité judiciaire.

La grand-mère de la fillette a cru halluciner en recevant un coup de téléphone de l'établissement scolaire. «J'ai dit: "Comment ça, elle a été arrêtée?", et on m'a répondu: "Il y a eu un incident à l'école, elle a frappé quelqu'un. Elle est poursuivie pour coups et blessures!"» raconte Meralyn Kirkland à ClickOrlando. L'Américaine a eu beau expliquer que le comportement de sa petite-fille était sans doute dû au médicament qu'elle prend contre l'apnée du sommeil, il n'y a rien eu à faire.

Policier suspendu

Après une enquête interne, le policier qui a arrêté Kaia a été suspendu. Comme il avait affaire à une enfant de moins de 12 ans, l'officier aurait dû demander à un supérieur l'autorisation de procéder à l'interpellation. Ce qu'il n'a pas fait. «Aucun enfant de six ans ne devrait pouvoir dire qu'on lui a passé les menottes», s'indigne la grand-mère de Kaia. Selon les médias locaux, le même officier a arrêté un enfant de huit ans le même jour, dans une affaire n'ayant aucun lien avec celui de la fillette.

«En tant que grand-père de trois enfants de moins de onze ans, cela me préoccupe tout particulièrement», a déclaré Orlando Rolon, chef de la police d'Orlando.

“First grader Kaia was handcuffed and carted off where Kirkland says she was fingerprinted and even had a mug shot taken.”SHE IS SIX YEARS OLD. SHE WAS HANDCUFFED. How is this the world we live in? #injustice https://t.co/fEfi1mV93L— Eliza Orlins (@eorlins) September 22, 2019

