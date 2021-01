Un touriste meurt coincé sous une cascade de glace

Un drame est survenu, jeudi, sur la péninsule volcanique du Kamtchatka (Extrême-Orient). Un touriste a perdu la vie et au moins trois autres ont été blessés après la chute d’un imposant bloc de glace sous une cascade de quarante mètres de haut. Un guide et sept clients ont été pris au piège. Des témoins sont parvenus à secourir un enfant – grièvement blessé – ainsi qu’un homme et une femme, rapporte Sputnik.

Un hélicoptère Mil Mi-8, des secouristes, des médecins et des enquêteurs ont été dépêchés sur place. Les deux adultes et l’enfant ont été héliportés vers l’hôpital le plus proche. Les autres touristes ont été évacués et les secours s’assuraient, jeudi après-midi, que personne n’était encore coincé sous la glace. L’accident est survenu le jour du Noël orthodoxe, alors que la température extérieure n’excédait pas -11°C. Les chutes d’eau, qui se trouvent sur le versant nord-ouest du volcan Vilyuchinsky, sont l’une des attractions touristiques les plus populaires de la péninsule.

(L'essentiel/joc)