De riches messieurs ciblés par un duo de charme

Les faits se sont déroulés le 28 octobre 2019, mais les deux suspectes d'un vol ayant conduit à la mise en danger de la vie d'autrui courent toujours. Le 10 février 2020, la police de Los Angeles a décidé d'intensifier les recherches en publiant une vidéo de leur fuite, immortalisée par des caméras de surveillance.

Après s'être rendues dans un restaurant huppé de West Los Angeles, les deux femmes, visiblement amies, sont allées à la rencontre de deux hommes. Tous ont quitté les lieux pour se rendre dans la résidence de l'un d'eux.

Victime dans un état grave

À leur arrivée, les deux femmes ont mis de la drogue dans des boissons alcoolisées, qui ont ensuite été consommées par les victimes. Elles ont profité de ce moment de faiblesse pour s'enfuir avec deux montres d'une «grande valeur». Alertées par l'une des victimes, les forces de l'ordre ont retrouvé l'une d'elles inconsciente. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital dans un état «grave mais stable».

Les suspectes sont décrites comme suit: la première est une femme blanche aux cheveux blonds, âgée entre 20 et 30 ans. Elle mesure environ 1m60 et pèse environ 65 kg. Sa complice, qui portait une perruque rouge, aurait le même âge. Elle mesure environ 1m70 m et pèse entre 50 et 60 kg. Elle a des tatouages en forme de cœurs et de papillons sur le ventre.

