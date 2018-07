Les États-​​Unis vont taxer d'autres produits chinois

«Depuis plus d'un an, l'administration Trump a patiemment demandé à la Chine de mettre fin à ses pratiques déloyales, d'ouvrir ses marchés et de se livrer à une concurrence basée sur les forces du marché», a affirmé mardi le représentant américain au Commerce américain (USTR) Robert Lighthizer, dans un communiqué.

«Malheureusement, la Chine n'a pas changé de comportement (...) et celui-ci menace l'avenir de l'économie américaine. Plutôt que de répondre à nos préoccupations légitimes, la Chine a commencé à prendre des mesures de rétorsion contre des produits américains. De telles actions sont injustifiables», a-t-il accusé.

En raison des processus légaux et de consultation, ces taxes ne pourront pas entrer en vigueur avant septembre si les États-Unis décident d'aller au bout de leur démarche, ont indiqué mardi à la presse des responsables de l'administration Trump. Ces nouvelles mesures ne constituent pas une surprise car le président américain avait prévenu qu'il agirait de la sorte si Pékin optait pour l'escalade après la mise en œuvre la semaine dernière des premières mesures protectionnistes américaines portant sur 34 milliards de dollars de produits chinois.

L'initiative annoncée mardi, qui prévoit l'instauration de tarifs douaniers de 10% sur les produits visés, enclenche le processus qui aboutira à leur application si les deux puissances économiques mondiales ne trouvent pas d'ici là un terrain d'entente.

La Chine n'a pas tardé à réagir mercredi, avertissant qu'elle serait forcée de prendre des représailles en cas de nouveaux droits de douane américains. Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce a jugé «totalement inacceptables» les nouvelles menaces de Washington et dénoncé tout à la fois le «comportement irrationnel» des États-Unis ainsi que «l'hégémonisme commercial». Un peu plus tôt, le vice-ministre du Commerce, Li Chenggang, avait accusé les États-Unis de vouloir «détruire» le commerce entre les deux pays.

(L'essentiel/afp)