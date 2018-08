John McCain aura des funérailles nationales

Les Américains ont commencé dimanche à rendre hommage au sénateur républicain John McCain, décédé la veille, un pilote torturé pendant la guerre du Vietnam et candidat malheureux à la Maison-Blanche qui incarnait aux yeux de beaucoup une politique moins brutale qu'à l'ère de Donald Trump. Le sénateur de l'Arizona est mort à quelques jours de son 82e anniversaire, dans son ranch près de Sedona, après treize mois de lutte contre un cancer du cerveau. Il avait sept enfants. Sa famille et sa seconde épouse, Cindy, étaient à ses côtés à la fin.

Le programme des cérémonies en sa mémoire a été annoncé dimanche, et inclut plusieurs jours d'hommages, d'abord dans l'Arizona, puis dans la capitale américaine. Son cercueil sera d'abord présenté mercredi au capitole de l'Arizona, État qu'il a représenté plus de 35 ans au Congrès. Les habitants pourront s'y recueillir pendant plusieurs heures. Un premier office aura lieu jeudi dans une église baptiste locale. Puis il sera transporté à Washington, où le cercueil sera présenté vendredi au public dans la rotonde du Capitole, un honneur réservé aux grands personnages de l'histoire des États-Unis, comme John F. Kennedy, Ronald Reagan, Rosa Parks et quelques illustres sénateurs.

Donald Trump n'est pas le bienvenu

Les funérailles nationales auront lieu samedi à la grande cathédrale de la capitale américaine, en présence de nombreux élus et dignitaires américains et étrangers. Les anciens présidents Barack Obama et George W. Bush, un démocrate et un républicain, devraient prononcer des éloges funèbres, à sa demande, selon le New York Times. Plusieurs médias avaient rapporté il y a plusieurs mois que le sénateur avait expressément demandé à ce que Donald Trump ne participe pas. L'enterrement, dans l'intimité familiale, aura lieu dimanche au cimetière de l'Académie navale d'Annapolis, à une heure à l'est de Washington. C'est là qu'il suivit sa formation de pilote de la marine, et qu'il rencontra l'ami à côté duquel il sera enterré, l'ancien amiral Chuck Larson.

Dans l'Arizona, son État d'adoption, des anonymes ont apporté dimanche des fleurs devant sa permanence parlementaire à Phoenix, ainsi que devant la maison funéraire où sa dépouille repose. «Nous voulions rendre hommage à un grand patriote américain, un grand héros américain», dit l'un d'eux, Michael Wilson. «Quelle épopée», avait écrit le sénateur dans des mémoires publiés en mai. «J'ai vécu de grandes passions, vu des merveilles, j'ai fait la guerre et contribué à la paix. Je me suis fait une petite place dans l'histoire de l'Amérique et l'histoire de mon époque», écrivait-il. Son départ réduit temporairement la majorité républicaine au Sénat à 50 sièges contre 49 pour l'opposition démocrate. Le gouverneur de l'Arizona nommera un successeur après les funérailles, a-t-il fait savoir dimanche, en attendant un scrutin en 2020.

(L'essentiel/afp)