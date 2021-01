Les proches de Trump fulminent contre Twitter

Les proches de Donald Trump, évincé de Twitter et des autres grands réseaux sociaux, s’indignent et crient à la censure mais pour communiquer avec le grand public, les alternatives restent pour l’instant limitées. «La liberté d’expression se meurt et est contrôlée par de tout-puissants gauchistes», a ainsi déploré le fils aîné du locataire de la Maison Blanche, Donald Trump Jr.

«Qui sera le prochain à être réduit au silence?» s’est interrogé l’avocat personnel du président, Rudy Giuliani, tandis que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s’insurgeait contre «la Gauche» qui «s’échine depuis des années à faire taire les voix s’opposant à elle».

L’influent sénateur républicain du Texas Ted Cruz a, lui, jugé «absurde et profondément dangereux» les décisions des réseaux sociaux. «Pourquoi une poignée de milliardaires de la Silicon Valley devrait avoir le monopole sur le discours politique?», s’est-il offusqué.

Ironiquement, tous ces messages ont été postés sur Twitter, le réseau social qui fut pendant des années le moyen de communication préféré de Donald Trump avant que l’entreprise ne décide vendredi de fermer définitivement son compte.

Deux jours après l’irruption brutale de partisans du président au Capitole, le réseau social a dit prendre cette mesure inédite face au «risque de nouvelles incitations à la violence». Facebook et d’autres services comme Instagram, Snapchat ou Twitch ont, eux, suspendu pour une durée indéterminée le profil du locataire de la Maison Blanche.

Free Speech Is Under Attack! Censorship is happening like NEVER before! Don’t let them silence us. Sign up at https://t.co/835Eak6Ghi to stay connected!

If I get thrown off my social platforms I’ll let you know my thoughts and where I end up. pic.twitter.com/bO7wbfWWVr