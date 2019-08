La rougeole a fait plus de 2 700 morts en sept mois

Une épidémie de rougeole a provoqué plus de 2 700 décès entre janvier et début août en RDC, y faisant plus de morts en sept mois que la maladie à virus Ebola en un an, a rapporté Médecins Sans Frontières (MSF) dans un tweet consulté samedi par l'AFP.

«L'épidémie de rougeole déclarée le 10 juin dernier est la plus meurtrière que la République Démocratique du Congo (RDC) ait connue depuis 2011-2012. Entre janvier et début août 2019, elle a infecté plus de 145 000 personnes et entraîné 2 758 morts», selon le tweet de MSF-RDC daté de vendredi.

?Unless there is a massive mobilisation of funds and response organisations, the current measles outbreak in #DRCongo could get even worse.Understand the situation: https://t.co/MPImZzZoPd– MSF International (@MSF) August 17, 2019

«Malgré l'ampleur de l'épidémie de rougeole en RDC, il y a un manque alarmant d'acteurs et de fonds. Avec 2,5 millions de dollars mobilisés sur les 8,9 millions requis pour le plan de réponse, le contraste avec l'urgence Ebola, qui attire des centaines de millions de dollars, est frappant», ajoute l'organisation médicale humanitaire.

Vaccins distribués

MSF affirme combattre l'épidémie de rougeole dans 13 provinces de la RDC aux côtés des équipes locales du ministère congolais de la Santé. L'épidémie de rougeole est signalée dans 23 provinces sur 26 que compte le pays, avaient déclaré les autorités sanitaires en juin. «Depuis le début de l'année, MSF a vacciné 474 863 enfants et pris en charge 27 439 patients», lit-on encore.

La rougeole atteint essentiellement les enfants à partir de l'âge de 5-6 mois et les jeunes adultes. La maladie à virus Ebola a totalisé 1 905 décès depuis sa déclaration le 1er août 2018, selon le dernier bilan des autorités sanitaires congolaises datant de mercredi.

Mi-juillet, l'organisation mondiale de la Santé (OMS) avait alerté sur le fait que l'épidémie de rougeole tuait presque autant que les deux autres épidémies réunies: celles d'Ebola et de choléra. La rougeole avait alors fait 1 981 morts , contre 1 676 pour Ebola et 279 pour le choléra.

(L'essentiel/afp)