Il voulait aider sa voisine, il l'abat par accident

Un homme de 61 ans a été mis en examen pour utilisation imprudente d'une arme entraînant une blessure ou la mort, à Détroit (Michigan). Michael Williams est accusé d'avoir accidentellement abattu sa voisine et amie Patricia Cosby le 9 octobre 2017. Ce jour-là, le sexagénaire a été alerté par les hurlements de la quinqua, attaquée par un chien errant.

N'écoutant que son courage, Michael s'est précipité pour venir en aide à Patricia, relate USA Today. Il a sorti son arme et a tiré sur l'animal, qui s'est enfui. L'Américain a alors pris en chasse le chien et tiré deux autres coups de feu. C'est en retournant auprès de sa voisine que Michael a réalisé qu'elle avait été touchée par une balle. Emmenée à l'hôpital, la victime a succombé à ses blessures.

Le chef de la police compatit

«J'ai juste essayé de faire ce qu'elle me demandait: l'aider», a assuré le sexagénaire. À l'époque des faits, le capitaine de la police de Détroit n'avait pas caché sa compassion pour Michael Williams: «Nous nous sentons terriblement mal pour la femme et sa famille et je me sens terriblement mal pour l'homme qui véritablement a voulu aider quelqu'un», avait-il déclaré.

Jeudi, la procureure du comté de Wayne a annoncé la mise en examen de Michael Williams, qui possédait un permis de port d'arme. L'Américain doit apparaître une première fois devant la Cour le 26 mars.

(L'essentiel/joc)