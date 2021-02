Le deuxième procès de Trump est ouvert

Le Sénat des États-Unis a entamé mardi le second procès de Donald Trump, accusé d’avoir «incité» ses partisans à se lancer à l’assaut du Capitole le 6 janvier. Le procès historique de l’ancien président républicain a débuté par un appel solennel au silence, rapidement suivi par la mise au vote d’une résolution détaillant le cadre des débats.

Le dossier d'accusation contre Donald Trump se fonde sur des «faits concrets et solides», a déclaré mardi l'élu et procureur démocrate Jamie Raskin, en diffusant dès l'ouverture du procès de l'ancien président devant le Sénat un montage vidéo à charge. L'élu, un ancien professeur de droit, a promis d'éviter «les longues leçons» ennuyeuses et a projeté un film d'une dizaine de minutes, qui a immédiatement replongé les cent élus dans la violence de l'assaut sur le Capitole le 6 janvier.

Make it plain @jamie_raskin, make it plain.



“If that’s not an impeachable offense, there is no such thing.”pic.twitter.com/5Dchb1Xmts