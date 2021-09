Une fillette de 6 ans meurt sur une attraction

Les vacances ont viré à la tragédie pour une famille de passage à Glenwood Springs, dans le Colorado. En visite dimanche au parc de loisirs Glenwood Caverns Adventure, une petite fille de 6 ans a perdu la vie dans une attraction baptisée «Haunted mine drop» («Chute dans la mine hantée»). Ouvert en juillet 2017, ce manège pouvant atteindre 4G d’accélération simule une chute libre. Les visiteurs sont installés sur des sièges et envoyés 33 mètres sous terre, dans une mine.

«Haunted mine drop» avait été désignée meilleure attraction du pays de 2017 par «USA Today». Peu d’informations ont été diffusées quant aux circonstances du décès de la fillette. Selon CBS, qui a eu accès à une conversation sur la radio de police, une voix a réclamé une ambulance pour «quelqu’un qui est tombé de l’attraction». «La personne est au fond du puits», a ajouté cet opérateur. Dans une vidéo de présentation sur YouTube, une employée explique que les occupants portent des ceintures de sécurité mais que rien ne les retient au niveau des épaules.

Les visiteurs du parc doivent signer une décharge de responsabilité avant de monter dans les manèges ou les attractions. Une enquête a été ouverte et le Département du travail et de l’emploi du Colorado va envoyer un inspecteur sur les lieux ce mardi. Le parc a été temporairement fermé et a publié lundi un message sur son site: «Le soir du 5 septembre, un décès s'est produit au Glenwood Caverns Adventure Park. Une enquête est en cours. Nous sommes profondément attristés et vous demandons de garder la famille de la personne décédée dans vos pensées et vos prières».

Ouvert en 1999, le Glenwood Caverns Adventure se présente comme le «seul parc à thèmes au sommet d'une montagne en Amérique».

(L'essentiel/joc)