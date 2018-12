Andrés Manuel Lopez Obrador, premier président de gauche de l'histoire récente du Mexique, prend officiellement ses fonctions samedi, laissant présager un profond changement de politique dans un pays lassé par la corruption, la pauvreté et la violence. Surnommé «AMLO», suivant ses initiales, M. Lopez Obrador, qui s'est fait élire comme candidat anti-système, a promis d'accomplir une «transformation» historique du Mexique.

Ses opposants craignent toutefois que son gouvernement ne verse dans une forme d'autoritarisme, et l'inquiétude des milieux d'affaires a grandi ces dernières semaine faisant chuter le peso mexicain et la bourse mexicaine. Après sa large victoire à l'élection présidentielle du 1er juillet, et la majorité obtenue par la coalition dirigée par son parti Morena aux deux chambres du Congrès, l'ancien maire de Mexico (2000-2005) aura les coudées franches pour transformer le Mexique.

«Jour historique»

Sa victoire a été la plus ample depuis la mise en place du multipartisme en 2000 dans le pays, et la première pour un candidat de gauche. Alors que le Congrès ouvrait sa session samedi matin, AMLO a quitté son modeste domicile, à bord de son habituelle Volkswagen Jetta blanche, fendant la foule de ses supporters avec une sécurité limitée pour se rendre à l'Assemblée. «C'est un jour historique, je n'arrive toujours pas à le croire» a commenté Jose Angel Mejia, 38 ans, aux abords de la Chambre des députés où il est venu avec son fils de huit ans assister à l'arrivée de AMLO.

Après avoir prêté serment et revêtu l'écharpe présidentielle devant les membres du Congrès et ses invités, M. Lopez Obrador devait se rendre sur la place centrale de Mexico, le Zocalo, afin d'y être intronisé par un représentant des peuples indigènes mexicains, qui pratiquera un rituel de purification avec de l'encens et des fleurs.

(L'essentiel/afp)