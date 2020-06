Il a tué ses proches avec un arc et des flèches

Un Japonais d’une vingtaine d’années, soupçonné d’avoir tué deux membres de sa famille et blessé au moins deux autres personnes avec un arc et des flèches, a été interpellé jeudi par la police, selon les médias locaux. Le meurtrier présumé, un étudiant, a été arrêté sur les lieux du crime, dans un quartier résidentiel de Takarazuka, entre Osaka et Kobe (ouest du pays), selon le quotidien local Kobe Shimbun.

Deux femmes adultes ont succombé à leurs blessures, l’hôpital où elles avaient été conduites en urgence n’ayant pu que confirmer leur décès, selon le journal. Le jeune homme aurait avoué avoir tué plusieurs membres de sa famille, toujours selon le «Kobe Shimbun». Les raisons de son acte n’étaient pas connues.

Une femme blessée a appelé la police

Il a été arrêté pour «tentative de meurtre» dans l’immédiat, selon la chaîne de télévision publique NHK, ajoutant qu’au moins deux autres personnes ont été blessées, un homme et une femme, actuellement hospitalisés.

La police aurait été alertée par l’appel d’une femme déclarant que son petit-fils lui avait tiré une flèche dessus, selon la NHK. Sollicitée par l’AFP, la police locale a refusé de commenter l’affaire pour le moment.

Le Japon a la réputation d’être l’un des pays les plus sûrs au monde, avec notamment une législation très stricte sur les armes.

(L'essentiel/afp)