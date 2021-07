Les islamistes d'Ennahdha pointés du doigt

Sous le soleil de plomb de Tunis, Radhi Al-Chawich partage tranquillement une cigarette avec quelques clients. Mais lorsque ce cafetier avoue être un soutien du parti d'inspiration islamiste Ennahdha, qui cristallise le mécontentement de nombreux Tunisiens, un orage politique éclate. Les habitués présents éructent. À cinq contre un, ils se liguent tous contre le sexagénaire. «Tu racontes n'importe quoi!».

La scène concentre tout ce qui agite ce petit pays d'Afrique du Nord depuis le coup de force du président Kais Saied. Après des mois de conflit ouvert avec Ennahdha, le chef de l'Etat a pris le pouvoir dimanche et suspendu le Parlement pour un mois. Membre de toutes les coalitions gouvernementales depuis la révolution de 2011, le principal parti de l'assemblée crie au «coup d'Etat». Mais après dix ans aux responsabilités, Ennahdha rencontre une hostilité croissante de la population.

«Corrompus», «hypocrites», «menteurs»

«Corrompus», «hypocrites», «menteurs»: dans la vieille ville de Tunis, l'immense majorité des habitants croisés par l'AFP tiennent ce parti islamo-conservateur comme le principal responsable des déboires du pays, confronté à une triple crise, politique, sociale et sanitaire. Un parfum de dégagisme qui attriste M. Al-Chawich. Avec le coup de force du président, «on est revenu au temps de la dictature», estime ce commerçant. Ennahdha est «un parti reconnu, (...) arrivé deuxième en 2014, premier en 2019», rappelle-t-il. En cas de contestation, «c'est l'urne qui doit décider».

Face au risque d'escalade, le moustachu confie avoir «peur pour le pays: Je ne veux pas qu'il sombre dans le chaos». Si la communauté internationale s'inquiète également de voir le berceau des printemps arabes régresser vers l'autoritarisme, voire la violence, c'est le calme qui règne pour l'instant à Tunis. Après avoir réuni quelques centaines de partisans devant le Parlement lundi, Ennahdha joue désormais la carte de l'apaisement. La formation réclame un «dialogue national» et propose d'organiser de nouvelles élections législatives et présidentielle pour sortir de l'impasse. Une attitude pragmatique, selon le politologue Selim Kharrat. La manifestation de lundi démontre «l'échec d'Ennahdha à mobiliser sa base», estime-t-il, et «un rapport de force raté avec le président».

(L'essentiel/afp)