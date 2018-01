Erdogan prêt à affronter l'armée américaine

La Turquie a affirmé dimanche avoir capturé une colline «stratégique» du nord-ouest de la Syrie dans le cadre de sa campagne contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG). Elle tentait de s'emparer de ce site depuis neuf jours. «Le Mont Barsaya a été repris», a annoncé l'état-major turc. Ankara mène, depuis le 20 janvier, une offensive dans la région d'Afrine contre les YPG, un groupe qu'elle considère comme «terroriste», mais qui est allié à la coalition emmenée par Washington contre le groupe État islamique (EI).

Les forces d'Ankara avaient dû faire face à une résistance farouche et à une météo capricieuse, réduisant l'efficacité des frappes aériennes. Dimanche matin, profitant du temps clair, l'aviation et l'artillerie ont pilonné cette colline, située au nord-est de la ville d'Afrine, avant un assaut mené par des membres des forces spéciales turques et des rebelles syriens armés par Ankara. Après l'avoir capturée, les forces d'Ankara ont planté un drapeau turc au sommet de cette colline qui domine la région syrienne d'Azaz et celle turque de Kilis. Il s'agit, selon les médias turcs, de la prise la plus importante depuis le lancement de l'offensive «Rameau d'olivier».

Malgré les tensions croissantes avec Washington, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit résolu à élargir l'offensive vers l'est, en direction de la frontière irakienne, au risque d'entrer en confrontation directe avec des centaines de militaires américains déployés à Minbej, à une centaine de kilomètres à l'est d'Afrine. «Les terroristes ne pourront échapper à la fin douloureuse qui les attend, ni à Afrine ni à Minbej», a-t-il déclaré dimanche. Samedi, le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, avait appelé Washington à «se retirer immédiatement» de Minbej. Plusieurs pays, dont l'Allemagne et la France, ainsi que l'Union européenne, ont exprimé leur préoccupation face à l'intervention turque qui complique davantage encore la situation en Syrie.

(L'essentiel/AFP)