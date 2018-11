Les femmes n'arrivent pas à venir au temple

Près de 70 personnes ont été arrêtées dans le sud de l'Inde pour avoir manifesté autour d'un grand temple hindou dont l'ouverture aux femmes a créé de vives tensions, a annoncé lundi la police locale. Le temple de Sabarimala, dans l'État tropical du Kerala, est depuis plusieurs semaines au centre d'une bataille entre traditionalistes hindous et défenseurs de l'égalité des sexes.

La Cour suprême a révoqué en septembre l'interdiction faite aux femmes en âge d'avoir leurs règles, soit entre 10 et 50 ans, d'entrer dans le sanctuaire. Malgré un important déploiement policier, ce jugement n'a toutefois toujours pas pu être appliqué en pratique, à cause de barrages et rassemblements de militants hindous. «Nous avons arrêté 68 fidèles après des manifestations de nuit autour de Sabarimala», a déclaré V.N. Saji, un responsable de la police du Kerala.

Une militante bloquée

Selon les autorités, nombre de personnes interpellées dimanche soir manifestaient contre l'interdiction de passer la nuit dans les environs du temple. Des images de médias locaux montraient des pèlerins torse nu, conformément à la tradition, chantant des mantras face aux forces de l'ordre. Près de 700 femmes se sont enregistrées pour venir prier au temple au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, aucune d'entre elles n'a été en mesure d'accéder à l'édifice dédié au dieu Ayyappa, qui a rouvert vendredi.

Situé au sommet d'une colline et nécessitant pour y accéder une marche de plusieurs heures, le temple n'ouvre ses portes que sporadiquement et pour une période limitée. Des protestataires ont empêché une célèbre militante du droit des femmes de sortir du grand aéroport de la région pour atteindre Sabarimala. Les femmes réglées sont souvent considérées comme impures dans cette société conservatrice et patriarcale.

(L'essentiel/afp)