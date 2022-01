Explosion dans une cantine en Chine

Le drame s'est produit peu après midi (4h GMT) «probablement en raison d'une fuite de gaz», a souligné la télévision publique CCTV, selon laquelle des secouristes sont arrivés sur les lieux.

Les premières photos diffusées par les médias chinois sur les réseaux sociaux montrent des pompiers habillés de tenues orange, debout sur des pans de murs effondrés et aidés par une grue.

D'autres vidéos montrent un épais nuage de fumée grise au-dessus d'un amas de gravats et des civils évacuant des personnes.

Un nombre indéfini de blessés ont été transportés vers des hôpitaux, a indiqué CCTV, selon qui quelque 260 personnes et 50 véhicules de secours sont mobilisés dans les opérations de secours.

Nine people have been rescued after a canteen collapsed in Wulong District of Southwest #China's #Chongqing Municipality on Friday. https://t.co/Hdjf7ox2I6 pic.twitter.com/rZvnNU20TD