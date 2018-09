La RATP exploitera deux lignes du métro de Riyad

La RATP, associée à son partenaire saoudien Saptco, a annoncé mardi avoir remporté le contrat d'exploitation et de maintenance sur 12 ans de deux lignes de métro en construction à Riyad. «L'Arabie saoudite est un marché clé pour le secteur dans la région et le métro de Riyad est un projet de transport public unique et emblématique au Moyen-Orient», a dit Catherine Guillouard, PDG de la RATP, citée dans le communiqué du groupe.

Le montant total du contrat est estimé à environ 2 milliards d'euros sur les 12 ans, a précisé une source proche du dossier. Ce contrat était très attendu par le groupe français, en plein développement à l'étranger. Le contrat décroché par RATP Dev, filiale de la RATP, et son allié, porte sur les lignes 1 et 2 d'un réseau de six lignes totalisant 176 km de longueur et 85 stations. Son ouverture est attendue à partir de fin 2019.

De son côté, le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi avoir également remporté un contrat de plus de 730 millions pour la maintenance pendant douze ans des quatre autres lignes. Alstom fait partie, avec les chemins de fer italiens Ferrovie dello Stato Italiane et le spécialiste de la signalisation Ansaldo STS (groupe Hitachi), d'un consortium qui a remporté l'exploitation et la maintenance des lignes 3, 4, 5 et 6, la valeur globale du contrat atteignant 2,5 milliards d'euros.

