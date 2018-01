Lula reconnu coupable de corruption en appel

Les ambitions de retour au pouvoir de l'ex-président brésilien Lula ont subi un rude coup mercredi, sa condamnation à de la prison pour corruption ayant été confirmée à l'unanimité et même alourdie en appel par la justice brésilienne. De nombreux recours étant encore possibles, la capacité de Lula de se présenter ou non pourrait toutefois ne pas être établie avant de longs mois de bataille juridique, alors même que cette élection semble la plus incertaine depuis le retour du Brésil à la démocratie en 1985.

Le juge Joao Gebran Neto a confirmé la condamnation de la figure emblématique de la gauche, tout en alourdissant sa peine à 12 années et un mois de prison, contre neuf ans et six mois en première instance. Le vote des deux autres magistrats a enfoncé le clou: il était motivé de la même manière. Les trois juges ont précisé que la peine ne serait appliquée qu'après épuisement de tous les recours, écartant une incarcération de Lula dès mercredi.

En début d'après-midi, l'ex-président avait une nouvelle fois affiché sa «tranquillité» avant la décision des juges, même si sa relaxe paraissait improbable. Lula est accusé d'avoir reçu un triplex en bord de mer du groupe de bâtiment OAS en échange de l'attribution de marchés publics de Petrobras pendant sa présidence (2003-2010). Le juge Grebran Neto a affirmé «qu'il existait des preuves au-delà de tout doute raisonnable» que ce triplex «était réservé au président Lula».

(L'essentiel/AFP)