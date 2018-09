Il tire sur la foule avant le concert d'Ice Cube

Grosse panique dimanche pour le rappeur Ice Cube et ses fans venus le voir se produire sur la scène d'une course de chevaux en Californie, rapporte Closer. Juste avant que le rappeur n'arrive sur la scène, un homme a sorti son arme et a tiré sur la foule.

Les policiers ont immédiatement tiré sur l'individu. Blessé, il a été transporté à l'hôpital le plus proche. Selon CBS8, deux personnes ont été blessées par le tireur. Mais elles seraient hors de danger. De nombreuses images où l'on voit l'homme tirer des coups de feu et ensuite se faire tirer dessus par la police circulent sur les réseaux sociaux.

(L'essentiel)