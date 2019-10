Le Nobel de physique pour trois cosmologues

Le Nobel de physique a distingué mardi trois éminents cosmologues, le Canado-Américain James Peebles et les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz. Le prix va pour moitié à Peebles pour ses «découvertes théoriques en cosmologie physique» et pour l'autre moitié conjointement à Mayor et Queloz pour leur «découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire», a annoncé Göran Hansson, secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède.

Les trois chercheurs, astrophysiciens et astronomes, ont contribué à «une nouvelle compréhension de la structure et de l'histoire de l'univers» et «leurs travaux ont changé à jamais nos conceptions du monde», a ajouté l'académie. James Peebles s'est intéressé au cosmos, avec ses milliards de galaxies et ses groupes de galaxies. Son cadre théorique, développé durant deux décennies, plonge à la genèse de l'univers, du Big Bang à nos jours. Michel Mayor et Didier Queloz ont exploré notre galaxie, la Voie lactée, à la recherche de mondes inconnus. En 1995, ils ont fait la première découverte d'une planète en dehors de notre système solaire: une exoplanète orbitant autour d'une étoile de type solaire, 51 Pegasi b.

Ils recevront leur prix des mains du roi de Suède, Carl XVI Gustaf, lors d'une fastueuse cérémonie à Stockholm le 10 décembre, date-anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et créateur des prix. Les lauréats reçoivent un chèque de neuf millions de couronnes (830 000 euros), à se partager le cas échéant entre récipiendaires d'un même prix, ainsi qu'une médaille et un diplôme.

(L'essentiel/afp)