Pyongyang veut détruire des bâtiment du Sud

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné la démolition de bâtiments d'un complexe touristique construit par une entreprise sud-coréenne, a annoncé mercredi l'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA. Le complexe situé dans la station de montagne du mont Kumgang, près de la frontière inter-coréenne, a été construit par Hyundai Asan, une filiale du groupe sud-coréen Hyundai, afin d'attirer les touristes sud-coréens dans la station du mont Kumgang.

Mais l'aventure avait abruptement pris fin quand un soldat nord-coréen avait abattu, en 2008, une Sud-Coréenne qui s'était égarée. Pyongyang a depuis régulièrement appelé au retour des touristes sud-coréens, qui sont une manne financière. Les sanctions économiques adoptées à l'encontre de la Corée du Nord pour contraindre le pays à renoncer à ses programmes balistique et nucléaire ont empêché la reprise du tourisme. Kim Jong-un, qui s'est rendu sur le site avec son épouse Ri Sol Ju, a qualifié les bâtiments de «miteux» et affirmé que c'était un «bazar» sans «identité nationale», a rapporté KCNA. Il a ordonné la destruction «de toutes les installations déplaisantes» afin de «construire, à notre façon, de nouvelles installations plus modernes». Selon lui, ces installations ont été «construites comme des tentes de fortune».

Ces déclarations sonnent comme un sévère désaveu pour ce qui est un des deux principaux projets inter-coréens, avec le complexe industriel de Kaesong, fermé depuis 2016. L'annonce du leader nord-coréen intervient au lendemain d'un discours au Parlement de Séoul du président sud-coréen, Moon Jae-in, qui a souligné les bénéfices à tirer d'une «économie de paix». Le dialogue entre les deux pays est au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoï, en février, entre le président Américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen.

(L'essentiel/afp)