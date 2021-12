Qui sera l'héritier de l'empereur du Japon?

Quand la princesse japonaise Mako a épousé son fiancé roturier en 2021, elle a été forcée de renoncer à son titre, exigence qui pourrait être remise en question alors que les autorités nippones cherchent à préserver une famille impériale en mal de descendants. La règle stipulant que seul un homme peut monter sur le trône du Chrysanthème réduit singulièrement le nombre de successeurs potentiels à l'empereur du Japon. Mais les experts jugent encore très lointaine la perspective d'une ouverture aux femmes de la lignée, alors même que plusieurs impératrices ont régné par le passé.

D'après les usages en vigueur, l'empereur Naruhito, 61 ans, sera un jour remplacé par son neveu, le prince Hisahito, frère de Mako, et non pas par sa fille unique, la princesse Aiko. Et si Hisahito, 15 ans actuellement, n'a pas de fils, la famille impériale, dont l'histoire remonte à plus de 2 600 ans, sera confrontée à un casse-tête royal. «Je pense que le public se demande pourquoi la princesse Aiko ne pourrait pas hériter du trône», déclare à l'AFP Makoto Okawa, professeur d'histoire à l'Université Chuo de Tokyo et spécialiste du système impérial nippon.

Sondages favorables

Des sondages montrent que les Japonais sont ouverts à l'accession d'une femme au «poste», qui n'est plus assorti d'aucun rôle politique depuis 1947, mais est d'une haute importance symbolique. Les plus conservateurs sont néanmoins vent debout contre un tel changement, voyant la famille impériale comme un parfait exemple de structure patriarcale.

Neveu de l'actuel empereur, Hisahito (à gauche), ici avec son père et sa sœur, pourrait un jour monter sur le trône au chrysanthème.

Les autorités planchent sur des moyens d'accroître le nombre de prétendants au trône. Et un comité chargé d'étudier la question a formulé deux propositions fin décembre: permettre aux femmes de rester au sein de la famille impériale quand elles épousent un roturier et permettre aux hommes de onze branches de la famille impériale abolies par les réformes d'après-guerre de rejoindre la ligne de succession via l'adoption.

Le comité recommande cependant que les règles réservant la succession aux hommes soient maintenues au moins jusqu'à l'accession au trône du prince Hisahito. Les idées de ce comité «ne sont pas du tout basées sur le système familial actuel ou les notions d'égalité hommes-femmes», commente M. Okawa. L'argument des traditionnalistes selon lequel la lignée impériale ne doit pas être interrompue n'est pas valide selon lui, car Aiko, 20 ans, est à la fois descendante directe de l'empereur et plus âgée que son cousin Hisahito.

«Pression pour concevoir des garçons»

Les propositions du comité ne vont «pas résoudre fondamentalement le problème», estime Hideya Kawanishi, maître de conférences en histoire japonaise à l'université de Nagoya. Certaines femmes de la famille pourraient préférer une vie normale, et l'adoption d'hommes ayant grandi roturiers pourrait être compliquée, déclare-t-il à l'AFP. La question avait déjà été soulevée après la naissance de la princesse Aiko, un comité du gouvernement estimant en 2005 que l'ordre de succession devrait être déterminé en fonction de l'âge, et non du sexe.

La princesse Aiko, fille unique de l'empereur, n'est pas son héritière.

Ce débat a cependant perdu en vigueur après la naissance en 2006 d'Hisahito, qui réglait - provisoirement - la question. Le dernier rapport n'emploie pas les mots «empereur femme». Cela signifie qu'il y aura toujours «une pression pour concevoir des garçons afin de préserver la lignée», selon M. Kawanishi.

«Peur de modifier le système»

Les femmes ont de longue date rencontré des difficultés. Après avoir rejoint la famille impériale, l'épouse de Naruhito, Masako, a souffert pendant des années de dépression, attribuée par certains à la pression de produire un héritier masculin. Plus récemment, l'ex-princesse Mako et son mari Kei Komuro, tous deux âgés de 30 ans, ont été victimes de harcèlement médiatique sur fond d'allégations concernant des dettes de la famille Komuro.

Après un mariage sans faste à Tokyo en octobre, le couple s'est envolé pour New York afin d'y commencer une nouvelle vie. Le trône du Chrysanthème a pourtant été occupé par des femmes à huit reprises dans l'histoire du Japon, la dernière, Go-Sakuramachi, ayant régné il y a environ 250 ans. Mais leur passage au pouvoir a souvent été temporaire.

À présent, les hommes politiques «ont peur de modifier le système», dit M. Kawanishi. Selon lui, la récente attention du public pour le mariage de Mako pourrait rouvrir le débat «si la population s'intéresse au sujet et fait pression pour l'ouverture de discussions».

(L'essentiel/afp)