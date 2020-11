Une chercheuse échangée contre trois Iraniens

La chercheuse australo-britannique Kylie Moore-Gilbert, condamnée pour espionnage au profit d’Israël, a salué mercredi la fin de son calvaire après sa libération acceptée par Téhéran, en échange de trois Iraniens. Après plus de 800 jours de détention, cette spécialiste du Moyen-Orient a reconnu que son départ d’Iran serait «doux amer» en dépit des «injustices» subies.

«Je suis venue en Iran en amie, avec de bonnes intentions», a-t-elle affirmé dans un communiqué publié par le gouvernement australien, dans lequel elle rend aussi hommage aux Iraniens «chaleureux de cœur, généreux et braves». La chercheuse a aussi salué dans ce texte la fin d’une «épreuve longue et traumatisante», ajoutant que le soutien qu’elle a reçu en détention «était ce qui comptait le plus pour» elle. Condamnée à 10 ans de prison pour intelligence avec Israël, la jeune femme a toujours nié être une espionne.

«Une bonne nouvelle»

Sa famille et ses proches ont fait part dans un communiqué de leur immense soulagement après les premières images montrant la jeune femme depuis sa libération, diffusées par la télévision iranienne d’État. Selon ces images, Kylie Moore-Gilbert est vue à l’aéroport de Téhéran aux côtés de l’ambassadrice d’Australie en Iran, Lyndall Sach. Le Premier ministre australien Scott Morrison, qui s’est entretenu avec la chercheuse, a salué cette libération. «C’est une personne extraordinairement forte, intelligente et courageuse, capable de dépasser ce calvaire», a-t-il déclaré à la télévision Channel 9.

«Un homme d’affaires et deux citoyens iraniens, détenus à l’étranger sur la base de fausses accusations ont été libérés en échange d’un espion de double nationalité travaillant pour le compte du régime sioniste», avait annoncé plus tôt Iribnews, site internet de la télévision d’État, en donnant le nom de Kylie Moore-Gilbert. La télévision n’a donné aucune autre précision sur l’échange.

Mais selon le Sydney Morning Herald, il s’agit de Mohamad Khazaei, Masoud Sedaghat Zadeh et de Saeed Moradi. Ces trois hommes sont emprisonnés en Thaïlande depuis une tentative manquée d’assassinat de diplomates israéliens en 2012. Moradi a perdu ses deux jambes dans l’explosion manquée, qui ciblait ces diplomates.

(L'essentiel/afp)