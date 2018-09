Un couple vit l'enfer en parachute ascensionnel

Un couple de vacanciers a été grièvement blessé lors d'une session de parachute ascensionnel qui a très mal tourné, ce week-end dans la station balnéaire de Dzhugba (ouest de la Russie). Les conditions météorologiques étant au beau fixe, les deux tourtereaux s'étaient laissé tenter par l'offre d'«Alex Batman», un quadragénaire aujourd'hui recherché par la police.

Le couple a déboursé l'équivalent de 57 euros pour pouvoir survoler non pas la mer, mais la plage, les baigneurs, et également des lignes à haute tension. D'après le Sun, le vent a brusquement faibli et le parachute a perdu de la hauteur.

L'organisateur a pris la poudre d'escampette

Les jeunes gens ont alors été pris au piège dans des lignes électriques. Des images réalisées par un touriste montrent le couple lutter pour se libérer de sa fâcheuse posture. Le conducteur du bateau qui tracte le parachute tire alors sur la corde, libérant les malheureux. Toujours attachés à leur harnais, les tourtereaux sont violemment éjectés dans les airs, virevoltant dans tous les sens avant de s'écraser sur des parasols. Des témoins se précipitent pour leur venir en aide.

Les deux vacanciers sont dans un état critique: la jeune femme de 21 ans a reçu des décharges électriques et souffre de blessures légères consécutives à sa chute. L'état de santé de son petit ami est encore plus alarmant: il se trouve entre la vie et la mort après avoir subi plusieurs fractures et également des décharges électriques. Quant à «Alex Batman», il a pris la poudre d'escampette juste après le drame et les autorités sont à ses trousses. D'après un habitant du coin, l'homme était ivre au moment du drame, une information non confirmée par la police.

