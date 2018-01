Donald Trump se lâche encore sur Twitter

Donald Trump débute l'année 2018 selon ses bonnes vieilles habitudes, en publiant des tweets polémiques. Le président américain s'est adressé aux dirigeants du Pakistan et de l'Iran dans une série de messages sur le réseau social. Non pas pour leur souhaiter la bonne année mais pour donner sa vision toujours très tranchée de l'actualité politique internationale.

Le président américain Donald Trump a ainsi affirmé que «le temps du changement» est venu en Iran, après les violences meurtrières de ces derniers jours, lors des plus importantes contestations du pouvoir depuis 2009. «L'Iran échoue à tous les niveaux, malgré le très mauvais accord passé avec le gouvernement Obama», a affirmé M. Trump sur Twitter. «Le grand peuple iranien est réprimé depuis des années. Il a faim de nourriture et de liberté. La richesse de l'Iran est confisquée, comme les droits de l'Homme. Il est temps que ça change». C'est la troisième fois depuis vendredi que le président américain s'en prend au régime iranien.

Le premier tweet politique de l'année avait été adressé au Pakistan. «Les États-Unis ont bêtement donné 33 milliards de dollars d'aide au Pakistan ces 15 dernières années, et ils ne nous ont rien donné en retour si ce n'est des mensonges et de la duplicité, prenant nos dirigeants pour des idiots», a écrit le président milliardaire peu après 7h du matin (15h au Luxembourg). Il a aussi menacé de couper cette aide américaine. «Ils abritent les terroristes que nous chassons en Afghanistan, sans grande aide. C'est fini!», a lancé M. Trump. La réaction du Pakistan ne s'est pas faite attendre. Le Pakistan «a donné gratuitement accès aux États-Unis à son espace aérien et terrestre, des bases militaires et une coopération en matière d'intelligence qui ont décimé Al-Qaïda depuis 16 ans, mais ils ne nous ont rien donné en échange, à part des invectives et de la méfiance», a tweeté le ministre pakistanais de la Défense Khurram Dastgir-Khan.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 janvier 2018

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 janvier 2018

(L'essentiel/AFP)