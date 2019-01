Nouvel an meurtrier, 37 Peuls tués

«Il y a eu 33 morts, des civils, et des blessés» dans le village peul de Khoul Hogo Peul (centre), a déclaré à l'AFP Karim Keïta, le fils du chef d'État malien Ibrahim Boubacar Keïta. Karim Keïta est député et président de la commission Défense de l'Assemblée nationale. Ce bilan s'est ensuite alourdi à 37 morts dans le courant de la soirée.

Selon cette source de sécurité et un témoin, l'attaque avait été menée par des chasseurs dogons. Les chasseurs traditionnels, dits «dozos», reconnaissables à leur tenue et à leurs fétiches, prétendent protéger les Dogons contre les Peuls, alors que le conflit entre les deux communautés s'est exacerbé. «De nombreuses maisons ont été incendiées» dans le village de Khoul Hogo Peul, à 117 km de la ville de Bankass, dans la région de Mopti, principale ville dans le centre du Mali, a précisé la source de sécurité.

Cette attaque survient après la visite les 21 et 22 décembre du Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïga à Mopti. M. Maïga avait ensuite annoncé que le gouvernement allait «renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la région». «Les assaillants sont des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels dozos. Ils ont attaqué le village aux environs de 5hce mardi 1er janvier 2018. Il s'agit vraisemblablement d'un groupe armé dogon», a affirmé à l'AFP la même source de sécurité jointe à Mopti.

Violences intercommunautaires

«C'est une milice dozo qui nous a attaqués tôt ce matin. Ils étaient tous armés, habillés en tenue dozo. Notre chef de village Moussa Diallo a trouvé la mort dans cette attaque, ainsi que des membres de sa famille, dont une fillette et des vieilles femmes», a confirmé à l'AFP Allaye Yattara, un éleveur peul du village. «Nous avons eu la vie sauve parce que nous étions sortis très tôt pour conduire les animaux. Ce sont les coups de feu qui nous ont fait rebroussé chemin», a-t-il ajouté.

«C'est vraiment consternant de débuter l'année par une telle attaque. Nous sommes venus nous réjouir aux côtés de nos forces de défense et de sécurité et voilà que cet événement tragique survient ce matin», a dénoncé M. Keïta. Depuis l'apparition il y a quatre ans dans le centre du Mali du groupe jihadiste du prédicateur peul Amadou Koufa, les violences se multiplient entre les Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies bambara et dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture.

Ces violences intercommunautaires ont fait plus de 500 morts civils en 2018, selon l'ONU. Les Peuls dénoncent des exactions de la part de groupes de chasseurs, tolérées voire encouragées selon eux au nom de la lutte contre les jihadistes, par les autorités ou l'armée, ce que dément le gouvernement.

