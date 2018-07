De nombreux blessés dans un accident d'avion

«Nous avons 19 blessés, certains légèrement d'autres gravement atteints, mais aucun mort n'est confirmé à ce stade», a déclaré Russell Meiring, porte-parole des services de secours privés ER 24 présents sur place.

L'appareil de la compagnie MAC (Martin's Air Charter) s'est écrasé sur un terrain herbeux, selon des photos de l'accident publiées sur les réseaux sociaux. Les images montrent la carlingue de l'avion, dont le modèle n'a pas été immédiatement précisé, coupée en deux.

Selon des témoins cités par les médias locaux, l'accident s'est produit près de l'aéroport de Wonderbroom, à Pretoria. «Je peux simplement confirmer qu'un avion s'est écrasé sur la route de Moloto» à Pretoria, a déclaré un porte-parole de la municipalité, Johan Pieterse.

