Elle abusait des copains de sa fille de 11 ans

Une mère de famille du Nebraska risque une peine de prison extrêmement lourde pour avoir sexuellement agressé deux jeunes adolescents. Mercredi dernier, Christina Greer a été reconnue coupable de crimes sexuels pour des faits remontant à fin 2017 et début 2018. Selon le procureur, l’Américaine de 38 ans profitait de pyjama-parties organisées par sa fille de 11 ans pour abuser de deux copains de cette dernière.

En plus d’agresser sexuellement ces deux garçons alors âgés de 12 et 13 ans, la trentenaire leur donnait des bonbons à la marijuana et leur ordonnait de ne rien dire à personne. Lors d’une audience préalable au procès organisée en 2019, la propre fille de l’accusée avait expliqué que sa mère servait des cocktails et organisait des jeux à boire lors de ces soirées.

«Ivres à chaque fois»

«Elle nous disait de ne rien dire à personne parce qu’elle risquait d’avoir des problèmes et de perdre ses enfants», avait déclaré la jeune fille. Celle-ci avait ajouté que ses copains finissaient «ivres à chaque fois». Christina Greer poussait ses victimes à coucher avec elle et prenait des photos des agressions. Les autorités ont d’ailleurs retrouvé certaines de ces images dans le téléphone d’un des garçons.

Un jury a reconnu l’accusée coupable d’agression sexuelle au premier degré sur un enfant, de maltraitance d’enfants et de subornation de témoins, rapporte KMTV. Elle risque une peine de 45 ans de prison, voire la perpétuité. L’Américaine connaîtra la sentence le 19 avril.

(L'essentiel/joc)