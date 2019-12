Un job de rêve aux côtés d'un jeune millionnaire

Il est riche, jeune et beau. Matthew Lepre, 27ans, a de quoi faire rêver. Bonne nouvelle pour les intéressés: il sera possible, pour un heureux élu, de l'approcher dans son quotidien. L'Australien recherche en effet un (ou une) photographe qui l'accompagnera dans ses voyages. Ce professionnel devra simplement immortaliser le millionnaire sous tous les angles afin d'alimenter son compte Instagram.

L'horizon du futur employé est alléchant. Depuis qu'il a fait fortune dans l'e-commerce, Matthew Lepre est appelé aux quatre coins du monde. «Durant les dernières années, j'ai réussi à faire croître mes affaires en me rendant en Indonésie, aux États-Unis, en Europe, en Thaïlande. Jusque-là, je comptais sur mon meilleur ami pour m'accompagner et prendre des photos de moi», dit-il. Mais l'entrepreneur fortuné souhaite aujourd'hui professionnaliser son image.

Le photographe embauché touchera un salaire annuel de 50 000 euros et verra ses frais de voyage et d'hébergement couverts. Cerise sur le gâteau, il pourra emmener un ami avec lui lors de son premier déplacement. Gratuitement, bien sûr. En contrepartie, il devra être prêt à voyager à n'importe quel moment et avoir l'œil pour réaliser les meilleurs clichés

(L'essentiel/spi)