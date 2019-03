Ex-​​esclaves, des femmes regrettent la vie sous l'EI

Zena a 29 ans. Femme de la minorité yézidie, elle vivait il y a un mois dans la région de Baghouz en Syrie, où régnait encore le «califat» du groupe terroriste État Islamique, selon France Info. Aujourd'hui, Zena réside dans le camp de Kaya, dans le Kurdistan irakien. La jeune femme souhaite quitter ce camp, dont les rues se transforment en boue par temps de pluie.

Selon elle, la vie sous le «califat» était meilleure. «C’était bien. Au début, j’étais la bonne, je travaillais. Mais après, je n’avais plus le statut d’esclave, les jihadistes m’ont donné les mêmes droits que les autres. Je me suis mariée, je ne travaillais plus pour les autres, j’avais ma propre maison», souffle-t-elle. L'ancienne esclave s'est convertie à l'islam des années plus tôt.

«Un lavage de cerveau»

«Elle a souffert au début, quand elle était esclave et vendue deux fois. Il y avait la prière obligatoire, les leçons sur le Coran, l’obligation de se convertir», explique Dounia, qui est assistante sociale de l’ONG Elise Care, et elle connaît la vraie histoire de Zena.

Son passé d'esclave, Zena ne veut plus en entendre parler, elle se focalise sur les bons moments. «Elle devait prier, faire le ménage, s’occuper des enfants, rappelle l'humanitaire. Et surtout, elle était torturée par les jihadistes et par leurs femmes qui la frappaient avec des bâtons, lui donnaient des gifles et des coups. Mais après le mariage, elle a tout oublié… Et maintenant, elle dit que sa vie sous Daech était bien».

D'autres femmes regrettent également la vie sous le «califat» de l'EI. Le directeur de l'ONG évoque un lavage de cerveau opéré par Daech sur ces femmes.

(mm/L'essentiel)