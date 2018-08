Vancouver suffoque à cause de feux de forêts

L'épais nuage de fumée provoqué par les feux de forêts, qui obstrue le ciel de Vancouver et entraîne des niveaux de pollution de l'air critiques, ne devrait pas se dissiper avant la fin de la semaine, ont averti mardi les autorités sanitaires de la métropole pacifique canadienne. En raison de chaleurs élevées et de faibles précipitations, la province de Colombie-Britannique, où l'état d'urgence a été décrété le 15 août, fait face cet été à un nombre record d'incendies de forêts: 563 étaient recensés mardi, surtout dans le centre et le nord, selon un relevé des autorités locales.

Bien que la plupart des feux se situent à des centaines de kilomètres de Vancouver, la grande région de la métropole de l'ouest canadien, forte de 2,8 millions d'habitants, suffoque sous un brouillard blanc. «C'est très brumeux dehors, d'habitude nous voyons les montagnes depuis Vancouver, mais pas du tout en ce moment», a observé Francis Ries, des autorités sanitaires britanno-colombiennes.

Personnes fragiles confinées

De fait, la qualité de l'air de Vancouver est bien pire ces jours-ci que celle de Pékin, selon les relevés du site aqicn.org, spécialisé dans l'analyse en temps réel de l'atmosphère. La capitale chinoise, décriée pour son air vicié, a actuellement un indice «modéré», tandis que la qualité de l'air de Vancouver, destination choisie par nombre de Chinois nantis cherchant un mode de vie sain, est jugée «malsaine».

La pollution de l'air est telle que les indices de mesure «ont dépassé les niveaux d'alerte» depuis huit jours, a souligné M. Ries. Les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de diabète, ou ayant des difficultés respiratoires ou cardiaques sont donc priées de rester confinées, a-t-il souligné. Des vents venus de l'océan Pacifique pourraient se faire sentir à partir de jeudi et aider à dissiper peu à peu ce lourd nuage, selon les services météorologiques canadiens.

(L'essentiel/afp)