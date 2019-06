Sa «chasse au trésor» la mène tout droit en prison

Voilà une arrestation qui a de bonnes chances de figurer dans les annales de la police de Walhalla (Caroline du Nord). Lundi dernier, une patrouille a interpellé une jeune femme pour excès de vitesse... au volant d'une minivoiture électrique pour enfants. Après avoir reçu un appel concernant une personne au comportement suspect, les forces de l'ordre sont tombées sur Megan Holman, 25 ans.

L'Américaine se trouvait à environ 1,5 kilomètre de son domicile quand elle a été arrêtée, écrit The State. Il a été établi qu'elle roulait sous l'influence d'un narcotique ou d'une drogue, mais l'automobiliste ne sera pas mise en examen pour conduite sous influence: la voiturette est considérée comme un jouet et non comme un véhicule. C'est la charge d'intoxication sur la voie publique qui a été retenue contre elle.

Lors de son arrestation, Megan Holman a expliqué qu'elle conduisait la petite voiture dans le cadre d'une «chasse au trésor». Elle a ajouté qu'elle «voulait devenir une lutteuse professionnelle comme son père, et que c'était la manière d'y parvenir», explique le rapport de police. Incarcérée, l'Américaine a été libérée le jour-même sous caution.

