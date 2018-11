L'Unicef fête les droits de l'enfant, il nettoie les WC

À l'occasion de la journée de droits de l'enfant, l'Unicef organisait mardi des festivités au stade Thyagaraj de New Delhi. Pendant que des gamins ravis profitaient d'une partie de football avec la star du cricket Sachin Tendulkar, un adolescent travaillait seul, à l'écart. Une photo déchirante montre un jeune de 13 ans en train de nettoyer les toilettes du stade pendant que les autres s'amusent. L'adolescent a passé sa journée à astiquer les WC messieurs et à charger puis décharger des bidons d'eau.

Le jeune Indien, qui vit près du stade avec ses parents, sa sœur aînée et ses deux petits frères, a confié au Indian Express s'être senti mis de côté pendant cette journée de fête. «Je ne me sens pas très bien», a-t-il expliqué. Selon l'adolescent, c'est sa mère qui l'a envoyé au travail. Il devrait être payé 350 roupies (4,33 euros) pour son shift effectué de 8h à 17h. «C'est la première fois que je travaille. Normalement, je vais à l'école», a-t-il précisé.

On se rejette la responsabilité

Le stade Thyagaraj, propriété du gouvernement de New Delhi, fait d'habitude appel à l'entreprise ACME Excellent Management pour le nettoyage des infrastructures. Contactée, la société a expliqué que lors de l'événement de l'ONU, les organisateurs avaient fait appel à leur propre personnel de nettoyage. Un porte-parole de l'Unicef a pour sa part assuré que l'organisme pratiquait la tolérance zéro en ce qui concerne le travail des enfants et qu'une enquête sera menée.

«Indebo, l'organisateur de l'événement, a clairement indiqué que le garçon n'avait pas été embauché par leur intermédiaire. Nous allons écrire une lettre aux autorités du stade Thyagraj pour leur faire part de notre malaise et nous allons également enquêter pour savoir si cette erreur a été causée par le stade ou notre fournisseur», a déclaré l'Unicef.

En plus de Sachin Tendulkar, ambassadeur de bonne volonté de l'organisme, le Dr Yasmin Ali Haque, représentant de l'Unicef en Inde, et Hrushikesh Senapati, directeur du National Council of Educational Research and Training (une organisation autonome du gouvernement indien) ont assisté à l'événement de mardi. Ils ont pris part à une table ronde sur le thème «L'école comme environnement de soutien pour les enfants», à laquelle environ 800 jeunes ont assisté. Ensuite, un match de football était organisé. Après sa dure journée de labeur, le jeune travailleur assure: «Demain, je retourne à l'école».

(L'essentiel/joc)