Quand Hitler posait avec une petite Juive de 6 ans

Nous sommes le 16 juin 1933: Hitler reçoit en Bavière une mère et sa petite fille de 6 ans, Rosa Bernile Nienau et prend la pause avec la gamine, née le même jour que lui, le 20 avril. Même si le cliché fait partie de la propagande du régime nazi, le dictateur se prend sincèrement d’affection pour la fillette et une véritable complicité se noue entre eux.

Ils s’échangent de nombreux courriers jusqu’en 1938, date à laquelle un proche conseiller du despote, Martin Bormann, ordonne à la petite fille de cesser d’envoyer des lettres, ayant appris qu'elle avait une grand-mère juive et qu’elle l’était donc aussi de fait selon la loi allemande. Une décision qui aurait rendu le Führer furieux: «Certaines personnes ont l'art de gâcher tous mes petits plaisirs», aurait pesté Hitler. Rosa mourra finalement de la polio à l’âge de 17 ans dans un hôpital de Munich, en 1943.

Hitler enverra un exemplaire dédicacé à la fillette

Le cliché a été vendu mardi aux enchères 11 520 dollars par Alexandre Historical Auctions. «C'est probablement l'un des articles les plus uniques que j'ai vus depuis que je travaille avec la maison de vente aux enchères», a indiqué son vice-président des ventes, Andreas Kornfeld. «Je suis allemand et je n'avais jamais entendu l'histoire derrière cette photo, que j'ai pourtant vue à de nombreuses reprises. Je n'aurai jamais deviné une telle histoire, c'est hallucinant».

(mc/L'essentiel)