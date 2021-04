Joe Biden passera par Bruxelles en juin

M. Biden participera au sommet du G7 du 11 au 13 juin en Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre), puis au sommet des leaders des pays de l'Otan à Bruxelles le 14 juin. À Bruxelles, il participera également à un sommet UE/États-Unis afin de souligner l'engagement de Washington en faveur d'un «partenariat transatlantique fort» basé sur «des valeurs communes», a précisé l'exécutif américain.

La Maison-Blanche précise qu'elle fournira prochainement plus de détails sur ce voyage, «en particulier sur de possibles éléments complémentaires». Cette formulation a immédiatement alimenté à Washington les spéculations sur une éventuelle rencontre avec le président russe Vladimir Poutine.

Joe Biden a proposé la semaine dernière à son homologue russe, lors d'un entretien téléphonique, de se rencontrer cet été dans un pays tiers pour un sommet visant à stabiliser les relations entre les deux puissances rivales, qui sont au plus bas. Moscou a manifesté son intérêt pour cette offre, qui a toutefois été parasitée par des sanctions et contre-sanctions échangées par les deux pays, également la semaine dernière. La Finlande et l'Autriche se sont notamment dites prêtes à l'accueillir.