Trump se rate et retweete «F**k Donald Trump»

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Donald Trump n'a pas apprécié le soutien accordé par le syndicat national des pompiers à son rival démocrate Joe Biden. Mercredi, il est entré dans une colère noire sur Twitter, se déchaînant via le réseau social. La présidentielle de 2020 en tête, et dans une volonté apparente de démontrer qu'il bénéficie du soutien sans faille de la classe moyenne, le milliardaire républicain a retweeté pas moins d'une soixantaine de messages de soutien de pompiers en une demi-heure à peine.

Le problème, c'est que dans cette foule de tweets de supporters, certains n'étaient pas tout à fait authentiques. Et le président américain, dans la précipitation, semble s'être fait avoir. Donald Trump a en effet retweeté le message suivant: «Mon mari est pompier à New York depuis 15 ans et il votera totalement pour Trump en 2020!» Galvanisé par ce message de soutien enflammé, le républicain s'est empressé de le partager, sans se douter qu'il avait apparemment affaire à un faux compte.

Et en effet, dès que Donald Trump a partagé ce tweet, le nom du compte a été modifié et est devenu «F**k Donald Trump» (Mer** à Donald Trump). La photo du profil a également été changée, affichant un badge avec l'inscription: Bernie 2020 (ndlr: Bernie Sanders, l'un des adversaires du républicain). Ce retweet désastreux est resté plusieurs heures visible sur le compte du président des Etats-Unis, avant d'être supprimé.

Avant cette avalanche de retweets, le président des Etats-Unis avait déjà laissé éclater sa frustration. «J'ai fait plus pour les pompiers que ces syndicats pompeurs de cotisations ne feront jamais, et je n'ai jamais été payé!» Preuve que la candidature de Joe Biden l'inquiète, Donald Trump multiplie depuis plusieurs jours les attaques contre l'ancien vice-président, comme lui septuagénaire.

Homme populaire aux origines modestes, Joe Biden se targue d'avoir gardé le contact avec la base ouvrière du parti démocrate et de pouvoir rivaliser avec le milliardaire républicain dans les régions industrielles, où ce dernier a enregistré de très bons scores lors de sa victoire surprise de 2016.

(L'essentiel/joc/afp)