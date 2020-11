Un retour de son cancer simulé pour être tranquille

Fiona Morris a vaincu un cancer des os en 2012. Cinq ans plus tard, l’infirmière installée à Sydney a fait de son expérience un métier. Elle a été engagée par un organisme de bienfaisance pour venir en aide aux personnes souffrant d’un cancer. Alors qu’elle travaillait dans une clinique, Fiona Morris a fait croire à son patron que sa maladie était revenue et qu’elle s’était propagée à son dos et ses poumons.

Ce faux diagnostic lui a permis de profiter d’un salaire tout en ne travaillant pas, rapporte 7 news. Et ce, de 2017 à 2020. En plus de cela, son employeur a dû engager une autre infirmière pour remplacer Fiona et apporter un soutien financier à la fausse malade. En tout, l’organisme de bienfaisance a perdu 117 000 dollars australiens (75 000 francs) dans cette histoire.

Collègues dégoûtés

L’histoire racontée par Fiona a fini par éveiller les soupçons de ses collègues, qui en ont fait part à leur hiérarchie. L’Écossaise a été licenciée en juin dernier, et une enquête a été ouverte à son encontre. Arrêtée mi-octobre, elle est accusée d’obtention malhonnête d’avantages financiers par tromperie et s’est présentée une première fois au tribunal ce mardi. Elle risque une peine de prison.

Les collègues de Fiona, qui consacrent leur temps à des personnes réellement malades, se disent dégoûtés. Ils se sentent trahis par la trentenaire, à qui ils ont apporté soin et compassion, la croyant gravement atteinte par un cancer.

(L'essentiel/joc)